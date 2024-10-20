Росіяни надають північнокорейським солдатам форму і взуття / Getty Images

Солдати Північної Кореї проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні на Далекому Сході Росії. Так, на відео, наданому CNN українським "Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", солдатів КНДР було знято під час отримання форми і спорядження на навчальному полігоні.

"На відео... можна побачити довгу чергу солдатів, які стоять у черзі за формою. Передбачається, що солдати розмовляють корейською, хоча через низьку якість звуку їхні розмови не були повністю зрозумілі", - пише CNN.

Крім того, вказується, що після прибуття в Росію сновобранцям із КНДР було запропоновано заповнити анкету, в якій були вказані їхні розміри головних уборів, уніформи і взуття.

Відео дня

На копіях анкети, наданих "Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", верхня частина написана російською мовою, а різні варіанти розмірів вказані корейською мовою.

фото "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки"

Також CNN проаналізувало ще одне відео, яке показує, як війська прибувають на полігон Сергіївка недалеко від кордону Росії з Китаєм:

"На відео на задньому плані чутно, як росіянин каже: "Ми не можемо їх знімати", а потім додає: "Їх тут більше... їх тут мільйони. Ось нове підкріплення. Це тільки початок. Їх більше".

Це може стати першим випадком, коли Північна Корея втрутиться в міжнародний конфлікт, зазначає видання. Північна Корея має одну з найбільших у світі армій з 1,2 мільйона солдатів, але у багатьох з них немає бойового досвіду.

Солдати КНДР в Україні

Глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ. За його словами, зазначені солдати будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

Пізніше південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, зокрема 1500 бійців спецпризначенців.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "поки не може підтвердити ці повідомлення".

Вас також можуть зацікавити новини: