Росіяни підготували анкети корейською мовою для солдатів із КНДР.

Солдати Північної Кореї проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні на Далекому Сході Росії. Так, на відео, наданому CNN українським "Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", солдатів КНДР було знято під час отримання форми і спорядження на навчальному полігоні.

"На відео... можна побачити довгу чергу солдатів, які стоять у черзі за формою. Передбачається, що солдати розмовляють корейською, хоча через низьку якість звуку їхні розмови не були повністю зрозумілі", - пише CNN.

Крім того, вказується, що після прибуття в Росію сновобранцям із КНДР було запропоновано заповнити анкету, в якій були вказані їхні розміри головних уборів, уніформи і взуття.

Відео дня

На копіях анкети, наданих "Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", верхня частина написана російською мовою, а різні варіанти розмірів вказані корейською мовою.

Також CNN проаналізувало ще одне відео, яке показує, як війська прибувають на полігон Сергіївка недалеко від кордону Росії з Китаєм:

"На відео на задньому плані чутно, як росіянин каже: "Ми не можемо їх знімати", а потім додає: "Їх тут більше... їх тут мільйони. Ось нове підкріплення. Це тільки початок. Їх більше".

Це може стати першим випадком, коли Північна Корея втрутиться в міжнародний конфлікт, зазначає видання. Північна Корея має одну з найбільших у світі армій з 1,2 мільйона солдатів, але у багатьох з них немає бойового досвіду.

Солдати КНДР в Україні

Глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ. За його словами, зазначені солдати будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

Пізніше південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, зокрема 1500 бійців спецпризначенців.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "поки не може підтвердити ці повідомлення".

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