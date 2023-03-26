Окупанти не уточнили, для чого їхні офіцери пішли на такі заходи.

Тувінські солдати поскаржилися, що командування замкнуло у підвалі без їжі та води.

У відео, які з'явилися у мережі, окупанти показали умови свого перебування у Пологах Запорізької області. Кажуть, що телефони довелося проносити потай, бо обіцяли їх відібрати, мабуть, боячись розповсюдження подібних роликів.

"Ось тут ми спимо. Так і живемо. Нас звідси не випускають і нічого не роблять. Казали, що телефони відберуть, так і не відібрали. Тому потайки занесли. Зробіть що-небудь", - каже автор відео.

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Ниття окупантів

Браві солдати "другої армії світу" частіше ниють про втрати і умови проживання, ніж демонструють успіхи на полі бою. Нещодавно вони звернулися до Путіна через дії бойовиків "ДНР", заявивши, що вони виконують функцію загороджувальних загонів й зовсім не турбується про життя звичайних російських солдатів.

Після цього ЗСУ показали цікаве відео, в якому російські загони втікають після прильоту по своєму бойовому товаришу на полі бою.

А вчора окупанти записали чергове відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна та пожалілися на значні втрати в особовому складі та "загрозу вбивства своїми ж".

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