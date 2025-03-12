Повідомляється, що Україна евакуювала з регіону деякі підрозділи, зокрема найбоєздатніші.

Українські війська, ймовірно, покидають Курську область на тлі наступу російських сил, пише Forbes.

Два тижні тому елітна російська група безпілотників порушила українські лінії постачання. 25 лютого серія прицільних ударів вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну, але швидко скорочувану територію в Курській області на заході Росії.

"Це був день, коли ви почали хвилюватися про Курськ", - зазначив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа. Через два тижні основна частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України.

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"Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення", - повідомило в понеділок одне з українських джерел. "Прикро, що до цього дійшло. Але це те, що є".

Український наступ у Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних миль території. Однак закріпитися на стратегічно вигідних рубежах не вдалося. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погребки, а на східному напрямку українські війська зіткнулися з 12 000 солдатів з Північної Кореї.

Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак.

Одним із таких епізодів став штурм російської 155-ї окремої морської піхотної бригади в середині лютого. Її колона, рухаючись назустріч українській 47-й механізованій бригаді під червоним прапором СРСР, потрапила у ретельно підготовлену "зону вбивства".

Частина техніки підірвалася на мінах, іншу знищили дрони та артилерія. Один з російських військових, вибравшись із пошкодженого бронетранспортера, зробив кілька кроків по снігу, впав і вибухнув, коли в нього влучив дрон.

"Гасимо всі спроби противника просунутися на Курщині", - заявили у 47-й механізованій бригаді.

Президент України Володимир Зеленський, маючи на меті подальші переговори про припинення вогню, розглядав можливість обміну територіями. "Ми поміняємо українську територію на російську", – сказав Зеленський.

Політичний тиск з Вашингтона

Однак прихильна до Росії адміністрація президента США Дональда Трампа ускладнила позиції Києва, не допустивши українських дипломатів до переговорів між Вашингтоном і Москвою.

28 лютого Трамп і віце-президент Джей Ді Венс у Білому домі розкритикували Зеленського, звинувачуючи його у недостатній вдячності за попередню допомогу США. Варто зазначити, що сам Венс раніше голосував проти цієї допомоги на посаді сенатора.

Після цієї зустрічі Трамп припинив військову підтримку України та заморозив обмін розвідданими. Тим часом в Курській області діяла елітна російська група "Рубікон", що спеціалізується на дронах. Безпілотники цієї групи змогли проривати українське радіоглушіння.

Унаслідок цього дороги до Суджі були завалені знищеною українською технікою, а російська авіація розбомбила мости на кордоні, ускладнюючи відступ.

Вчора головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив: "Загрози навколо наших підрозділів у Курській області немає". Однак він не підтвердив, що українські війська залишаться там. "Підрозділи вживають своєчасних заходів для маневру на вигідному рубежі оборони", – додав він.

Це може свідчити про відхід українських бригад із Курська, що ставить під сумнів перспективу повернення цієї території в обмін на вигідне припинення вогню.

Ситуація в Курській області РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, військовий експерт Владислав Селезньов назвав умову можливого виведення ЗСУ з Курщини. За його словами, наразі ситуація там ускладнена, бо ворог активно використовує свою перевагу в оптоволоконних дронах і тримає під контролем ключову логістичну магістраль, що з’єднує Суми із Суджею. Вирішальним же в питанні можливого виведення ЗСУ залишається наявність ресурсів.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що зараз загрози оточення підрозділів Сил оборони України в Курській області немає. Він підкреслив, що працює в операційній зоні угруповання військ "Курськ", і ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

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