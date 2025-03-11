Ситуація на Покровському напрямку стабілізувалась, - військовий

Росіяни все ще намагаються штурмувати малими групами, але ефекту масових штурмів вже нема.

Ситуація на Покровському напрямку стабілізувалась. Кількість ворожих штурмів зменшилась, але росіяни не припиняють спроби просунутись, заявив начальник пресслужби бригади "Червона калина" НГУ Микола Коваль в етері каналу "Київ24".

"Ситуація стабілізувалася на Покровському напрямку. Якщо взяти минулий рік і активну фазу наступу на Покровський напрямок, то ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб. Ми знищуємо групу за групою, а вони відправляють нові, тобто, максимально використосували живу силу. Вони понесли великі втрати. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили", - зазначив Коваль.

За його словами, окупанти можуть перекидати на напрямок по кілька підрозділів. Втім, це не як минулого року, коли ворог штурмував майже цілодобово. Сьогодні росіяни рухаються малими групами по 2-3 осіб, збираються у велику та намагаються штурмувати позиції ЗСУ.

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Росія готується до нового наступу - що повідомлялося

Нагадаємо, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що Росія готується до весняно-літнього наступу:

"Ми повинні розуміти, що ворог зараз закладає основи наступного весняно-літнього наступу на території нашої країни. Сподіватися на те, що Путін готовий поступитися своїми амбіціями, мабуть, не варто. Абсолютно чітка артикуляція всіх керівників Кремля не залишає жодних сумнівів".

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