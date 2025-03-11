Ситуація на Покровському напрямку стабілізувалась, - військовий

Ситуація на Покровському напрямку стабілізувалась. Кількість ворожих штурмів зменшилась, але росіяни не припиняють спроби просунутись, заявив начальник пресслужби бригади "Червона калина" НГУ Микола Коваль в етері каналу "Київ24".
"Ситуація стабілізувалася на Покровському напрямку. Якщо взяти минулий рік і активну фазу наступу на Покровський напрямок, то ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб. Ми знищуємо групу за групою, а вони відправляють нові, тобто, максимально використосували живу силу. Вони понесли великі втрати. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили", - зазначив Коваль.
За його словами, окупанти можуть перекидати на напрямок по кілька підрозділів. Втім, це не як минулого року, коли ворог штурмував майже цілодобово. Сьогодні росіяни рухаються малими групами по 2-3 осіб, збираються у велику та намагаються штурмувати позиції ЗСУ.
Росія готується до нового наступу - що повідомлялося
Нагадаємо, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що Росія готується до весняно-літнього наступу:
"Ми повинні розуміти, що ворог зараз закладає основи наступного весняно-літнього наступу на території нашої країни. Сподіватися на те, що Путін готовий поступитися своїми амбіціями, мабуть, не варто. Абсолютно чітка артикуляція всіх керівників Кремля не залишає жодних сумнівів".