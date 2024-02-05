Окупанти заявляють, що збили всі БПЛА.

Увечері в неділю, 4 лютого, в Брянській області лунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотних літальних апаратів.

Так, близько 21:30 у місцевих Telegram-каналах повідомили, що в місті чути вибухи. Атаку підтвердив губернатор Брянської області Александр Богомаз, протягом декількох годин він відзвітував про збиття декількох груп дронів. Тим часом в мережі з'явилися відео, на яких чути вибухи.

За словами росіян, всього за вечір вони знищили п'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу - всі над територією Вигоничского району області. Постраждалих і руйнувань немає.

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Нагадаємо, наприкінці січня російські загарбники заявили про масштабну атаку безпілотників по ряду їх регіонів і окупованому Криму. У Міноборони РФ сказали, що за ніч збили і перехопили 21 дрон, 3 з них "ловили" в Брянській області.

19 січня стало відомо, що у місті Клинці палає нафтобаза. Губернатор Богомаз тоді сказав, що скидання боєприпасу з дрона нібито сталося під час його збиття.

А в кінці грудня повідомлялося про пожежу на радіозаводі "Стріла", де виробляють трансформаторне обладнання. Тоді РФ звинуватила Україну в ударі з реактивних систем залпового вогню.

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