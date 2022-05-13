У пам'ятці архітектури вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.

У центрі Одеси внаслідок ракетного обстрілу постраждав Воронцовський палац - пам'ятка архітектури національного значення.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, в результаті нещодавнього обстрілу Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста - Воронцовський палац. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.

Труханов просить ЮНЕСКО включити місто до списку Всесвітньої спадщини, щоб врятувати архітектурні шедеври.

"Я хочу ще раз звернутися до Міжнародної Організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Всесвітньої спадщини. Ми повинні зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь - не тільки Одеси, а й усього світу", - сказав Труханов.

Воронцовський палац:

Воронцовський палац розташований в історичній частині Одеси. Це палацовий комплекс резиденції генерал-губернатора Михайла Воронцова. У складі комплексу - головна будівля садиби, бельведер-колонада, манеж, господарське крило та Орловський корпус (зруйнований бомбою в 1944 році; також в роки війни був знищений зимовий сад).

Палац побудований в 1828 році за проектом відомого архітектора Франца Боффо. Є пам'яткою архітектури національного значення. У 1935-1936 роки головна будівля була перетворена на Палац піонерів, зараз – Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості.