Підготовка до висадки десанту не спостерігається.

Сьогоднішні маневри російських кораблів у Чорному морі - це демонстрація та спроба психологічного тиску на жителів Одеси.

Про це заявив спікер Одеської ОДА Сергій Братчук у Facebook.

"Це психологічний тиск. Якоїсь підготовки до висадки десанту ми сьогодні не бачимо", - сказав Братчук.

Він зазначив, що сили самооборони Одеси зроблять все для того, щоб ця загроза з моря зникла. "Нехай тільки сунуться - ми їх уб'ємо", - наголосив Братчук.

Нагадаємо, США спостерігають "підвищену військово-морську активність" у північній частині Чорного моря з боку російських сил.

Загальні бойові втрати противника з початку вторгнення Росії в Україну склали близько 14 тис. особового складу. "Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали особового складу - близько 14 тисяч осіб", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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