За словами чиновника, обстріл йде не в Одесі, а під Одесою.

США спостерігають "підвищену військово-морську активність" в північній частині Чорного моря з боку російських сил.

Про це повідомив журналістам CNN у середу високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"Ми також своїми силами спостерігали обстріли деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси", — сказав чиновник.

За словами чиновника, обстріл йде не в Одесі, а під Одесою. Обстріл, на думку США, ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі, додав чиновник.

"Ми вважаємо, що це знову російські військові кораблі в Чорному морі", — додав чиновник. "Схоже, що в районі Одеси дійсно ведуться Морські обстріли".

Нагадаємо, США з НАТО відправлять Україні системи протиповітряної оборони.

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