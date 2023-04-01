У прифронтовому місті, де ще мешкають майже 2 тис. людей, постійні обстріли і вибухи.

Поліцейські провели евакуацію людей з прифронтової Авдіївки, яка знаходиться в "червоній зоні".

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, евакуаційна група "Білий Янгол" вивозить мешканців на бронекапсулі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті. "Щоб допомогти всім і максимально швидко реагувати на обстріли, поліція сформувала додаткові екіпажі", - йдеться у повідомленні.

"В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Більшість з них живуть у приватному секторі в старій частині міста... Вулиці Авдіївки – вимерлі. Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід – смертельний ризик", - йдеться у повідомленні.

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"Нещодавно жінка загинула, коли пішла до свердловини набрати води. Чоловік отримав поранення", - розповів член екіпажу "Білий Янгол" Геннадій Юдін.

Цього разу поліцейські евакуювали літніх людей, яких попросили забрати їхні родичі, що виїхали раніше. Один з мешканців спершу посадив на евакуаційний борт кішку та собаку.

Крім того, поліцейські об’їхали локації, де можуть бути люди, вмовляючи їх виїхати. Після ракетного удару "янголи" знайшли на землі український прапор і повернули його на місце майоріти як символ незламної Авдіївки.

Ситуація в Авдіївці

В місті не залишилось жодного непошкодженого будинку. А газу, електрики й води там немає з травня минулого року. Кожен день місто піддається російським обстрілам. Так, 31 березня окупанти вдарили по місту й влучили у приватний будинок, внаслідок чого загинув 5-місячний хлопчик і його бабуся, а батько й мати отрмали поранення. А за день до цього їх умовляли евакуюватися, але матір дитини категорично відмовилась.

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