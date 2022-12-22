Росіяни застосовують ствольну артилерію для обстрілів Херсона.

У Херсоні знизилась інтенсивність ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Херсонська міська рада у Telegram, посилаючись на прес-офіцера Комендатури оборони міста Херсон Дмитра Плетенчука.

"Протягом доби зменшилася інтенсивність обстрілів м.Херсона. Ймовірно, це пов‘язано з тим, що у відповідь працює українська артилерія", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що росіяни застосовують ствольну артилерію.

"Постраждалі, на жаль, є. Інформація щодо загиблих не надходила. Ворог продовжує боротися із навчальними закладами - один із ворожих снарядів влучив у стадіон середньої школи", - повідомив Плетенчук.

Ситуація у Херсоні: що відомо

За минулу добу російські окупанти обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків територію Херсонської області 60 разів, одна людина загинула. Під ворожим вогнем опинилися, зокрема, житлові квартали Херсона.

Російські окупанти, які утримують лівобережну частину Херсонської області, мають дедалі більші проблеми з бойовим духом та дисципліною.

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