Супротивник у Херсоні поцілив у річковий порт та будинки.

Окупанти вчора 71 раз обстріляли територію Херсонщини, вбили одну людину, а ще 6 осіб отримали поранення.

Ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Чиновник додав, що було вчергове ворогом обстріляно житлові квартали Херсона - поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

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"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив він.

Херсонська область - новини, які треба знати

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня російські війська 42 рази обстріляли Херсон, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення.

Вранці 20 грудня, внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ населених пунктів Херсонської області в одному з селищ міського типу загинув місцевий мешканець.

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