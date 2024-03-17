У ніч на 17 березня на одному із заводів у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ виникла пожежа внаслідок атаки дронів, повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на інформацію від місцевих жителів.
"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов'янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", - написав канал.
За даними "Бази" є щонайменше один постраждалий - працівник заводу. Зараз на території заводу почалася пожежа. На місце виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативні служби.
Канал Осторожно, новини уточнює, що, за словами місцевих жителів, завод атакувала група безпілотників - понад п'ять дронів - частина яких долетіла до виробництва. Ймовірно, цим заводом є місцевий НПЗ.
Атаки на російські НПЗ - деталі
Українські дрони продовжують влучати в російські НПЗ майже за 1000 км углиб російської території. Нещодавно наші дрони-камікадзе вразили одразу два російські нафтопереробні заводи в Самарській області РФ, і це за щонайменше 900 кілометрів від державного кордону України.
Як зазначають у Defence Express, проаналізувавши останні удари українських дронів, можна підбити деякі попередні підсумки по поточній кампанії ударів по російських НПЗ, і заразом акцентувати увагу на деяких питаннях, які порушують ці атаки.