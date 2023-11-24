В окупантів з числа в'язнів було чимало причин розправитися з командиром.

В окупованому Маріуполі зеки-окупанти вбили свого командира. Для цього було кілька причин.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, окупанти з числа в'язнів розправилися зі своїм командиром через його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Крім того, на Куп’янському напрямку окремі окупанти скаржаться на постійні втрати у живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх у подальшому.

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"Відзначається вкрай низька "якість" новобранців – здебільшого це особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми тощо. Серед військовослужбовців російських окупаційних військ існує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на "м’ясні" штурми, не рахуючись із втратами", - йдеться у зведенні.

Водночас на Сватівському напрямку відмічається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з підрозділів РФ повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Ракетній війська Збройних сили України вдарили по 2 районах "живої" сили армії росіян, розташованих на українських територіях. За добу пілоти ЗСУ також завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, зброї та техніки ворога.

Водночас окупанти відповіли 5 ракетними та 17 авіаційними ударами. За добу ворог також 27 разів застосував РСЗВ для обстрілу позицій українських захисників і мирного населення України.

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