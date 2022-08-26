Буде збільшено кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців.

У навчальних закладах, які працюватимуть онлайн, розмістять переселенців.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час сьогоднішньої робочої наради, присвяченої проблемам внутрішньо переміщених осіб.

За її словами, кожна сім'я, яка евакуюється з небезпечних регіонів і з ОТ, буде забезпечена належними умовами для проживання і перезимує в теплі.

Відео дня:

"Це першочергове завдання влади", - підкреслила Верещук.

Вона додала, що зараз в Україні значна кількість освітніх установ готується до навчального року, але разом з тим планує працювати в режимі онлайн.

"Їхні приміщення - утеплені та обладнані - можуть стати хорошим притулком для ТПО. Було вирішено збільшити число закладів, які переобладнують під місця компактного проживання внутрішніх переселенців. Також вирішили долучити міжнародні та національні організації до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у навчальних закладах", - зазначила міністр.

Допомога під час війни:

3 березня 2022 року стало відомо про те, що ЮНІСЕФ запускає програму грошової допомоги постраждалим через війну сім'ям.

Станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112000 сімей, які виховують 331000 дітей, у тому числі 33000 дітей з інвалідністю.

Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога в рамках програми грошової допомоги, становить близько 265 тисяч.

15 серпня міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про припинення прийому заявок на отримання допомоги ВПО.

Вас також можуть зацікавити новини: