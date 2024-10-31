Він розкритикував закид від західної преси про те, що Україна нібито "хоче дуже багато".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у Плані перемоги немає нічого зайвого, чого б партнери не могли дати Україні. Про це президент сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Те, що було в американській пресі, на жаль, я вважаю, що це просто некрасиво [про прохання надати Україні ракети Tomahawk - УНІАН]. Робити такі закиди, що Україна хоче дуже багато. Або Україна хоче відповідні ракети, на які партнери не розраховують тощо. Це несерйозно", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що План перемоги - амбітний для України.

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"Але для країн всього світу, повірте мені, там нічого такого зайвого немає, чим би вони не могли поділитися і просто нам допомогти. Там немає ніяких перебільшень!", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що своїм планом перемоги Україна просто готує собі сильну позицію у майбутніх переговорах.

"І якщо у цій сильній позиції Росія готова говорити, значить, всі ми і країни, які нас підтримують - ми всі готові говорити. А якщо у цій сильній позиції Росія буде продовжувати війну - то ця сильна позиція дасть нам можливість захиститись. Просто захиститись, вижити і поставити на місце Путіна", - наголосив Зеленський.

Секретні частини плану перемоги - ракети Tomahawk

Днями видання The New York Times опублікувало статтю, у якій йшлося про те, що у одній із секретних частин плану перемоги Зеленського, у пункті про комплексний неядерний стратегічний стримувальний пакет, міститься вимога щодо надання Україні ракет Tomahawk із дальністю дії 2400 кілометрів.

Зеленський підтвердив запит України на ракети Tomahawk, але підкреслив, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим Домом та обурився тим, що вона була порилюднена у інфопросторі.

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