Він зазначив, що це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив запит України на ракети Tomahawk, але підкреслив, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим Домом. Про це глава держави заявив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, коментуючи інформацію видання NYT про те, що Зеленський попросив ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk", - заявив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що це було конфіденційною інформацією між Україною та Білим Домом і висловив обурення тим, що ця інформація була злита у інфопростір.

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"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - додав Зеленський.

Ракети Tomahawk для України

Днями видання NYT розповсюдило інформацію, що в одній із секретних частин плану перемоги міститься вимога щодо надання Україні дозвукових крилатих ракет Tomahawk із дальністю дії 2400 кілометрів.

Водночас експерти зазначають, що на даний момент США точно не дадуть Україні ракети Tomahawk, адже Україна навіть досі не добилася від США скасування негласної заборони на застосування ракет ATACMS по території РФ.

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