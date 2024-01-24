Супротивник підступний, підкреслив уповноважений парламенту з прав людини.

Поки ще невідомо, чи збили Іл-76 в Росії, чи він сам упав. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з'ясовує всі деталі та аналізує отриману інформацію щодо падіння борту

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що інформаційна війна не менш важлива, ніж боротьба на фронті. "Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі, я, як уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію", - повідомив Лубінець.

Він закликав представників засобів масової інформації та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також не розповсюджувати недостовірну інформацію.

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"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом", - написав омбудсмен.

У Росії Іл-76 збитий чи ні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у Бєлгородській області Росії впав військовий літак важковаговик Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини. Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого. Росіяни стверджують, що катастрофі ІЛ-76 передували два потужні вибухи в повітрі.

У Міністерстві оборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака були українські військовополонені. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що різні профільні структури України збирають та аналізують інформацію про падіння літака. Вони закликали ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник зазначив, що у ЗСУ поки не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони.

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