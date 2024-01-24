Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає утриматися від поширення неперевіреної інформації щодо падіння Іл-76 у Росії.

Різні профільні структури України збирають та аналізують інформацію про падіння військового транспортного літака Іл-76 в РФ.

Про це у Telegram повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, утворений Кабінетом міністрів України. Зокрема, у штабі прокоментували інформацію з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", - заявили у штабі.

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Також наголошується, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. "Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", - сказано у повідомленні.

Іл-76 збитий у Росії чи ні - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, у Бєлгородській області Росії впав військовий літак важковаговик Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини. Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого. Росіяни стверджують, що катастрофі ІЛ-76 передували два потужні вибухи в повітрі.

У Міноборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

У Міністерстві оборони України, реагуючи на повідомлення про катастрофу Іл-76 в Росії, заявили, що поки не можуть підтвердити, що причиною стала атака Сил оборони.

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