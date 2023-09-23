За попередніми даними місцевого гауляйтера, ракетні уламки впали в Сухарній Балці.

Вранці 23 вересня тимчасово окупований Севастополь (територія Криму) знову опинився під ракетною атакою.

Про роботу ППО панічно відзвітував місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв. Він традиційно повідомив, що система "відпрацювала" по цілях.

"Ракетні уламки впали в районі причалу в Сухарній Балці. Всі спецслужби виїхали на місце", - вказав Развожаєв.

Україна вдарила по штабу Чорноморського флоту в Севастополі

Нагадаємо, вдень 22 вересня Україна реалізувала масштабний ракетний удар по тимчасово окупованому Криму. Ракети запустили по Севастополю, по будівлі штабу Чорноморського флоту. Наслідки атаки зафіксували місцеві, також удар потрапив на відео британського журналіста Джона Міллера.

Пізніше глава ГУР Кирило Буданов прокоментував, що ударом по штабу Чорноморського флоту РФ вдалося ліквідувати не менше 9 осіб. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 16 осіб. Серед "постраждалих" є генерали, вказав Буданов.

Вас також можуть зацікавити новини: