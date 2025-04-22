Сили оборони постійно ведуть розвідку повітряної, надводної та підводної обстановки.

У Військово-морських силах ЗСУ не виключають, що російські окупанти здійснять провокації та обстріли 9 травня, бо цей день росіяни вважають символічною датою. Про це в етері День.LIVE заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Ми, звісно, очікуємо від так званої Російської Федерації кожен день всього, на що воно здатна. Тому ми, звісно, не хочемо опинитися в тій ситуації, коли хтось скаже нам: "Сюрприз!". Ні такого немає бути… Ми несемо службу у штатному режимі", - сказав військовий.

Він додав, що при цьому задіяні всі засоби для ведення повітряної, надводної та підводної розвідки, аналізуються супутникові знімки тощо.

Відео дня

"Все це ми отримуємо вчасно, та відповідно відстежуємо ситуацію. Єдине, що може теоретично, дуже теоретично змінитися, чого ми давно не бачили в Азово-Чорноморському регіоні, це стратегічна авіація. Але поки ніяких приводів про це думати нема. Так, в повітряному просторі вистачає літаків, реально там, мабуть, представлені просто усі наявні машини, які взагалі існують в Російській Федерації, починаючи від розвідувальних дронів всіх моделей та поколінь і закінчуючи навіть Су-57. Кілька днів він тут "гостював", - наголосив Плетенчук.

Війна в Україні - російські обстріли

Як писав УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Відразу після завершення так званого "перемир’я" на Великдень, з боку Криму РФ розпочала здійснювати на материкову Україну масовані обстріли. За його словами, росіяни гатили "чим могли", представники ВМС побачили навіть "старих друзів", яких не було видно давно. Загалом ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається без змін.

Вас також можуть зацікавити новини: