За словами речника, Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку.

Окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він нагадав, що активні бойові дії поблизу Бахмута тривають понад п'ять місяців. Весь цей час російські військові, які невпинно штурмують позиції ЗСУ, потребують паузи.

"Вони, можливо, й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють. Але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Відтак, вони заручники цього і змушені продовжувать цей конвеєр смерті", - пояснив Череватий.

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За словами речника, Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Зараз окупанти кидають на передову завербованих в'язнів, найманців з ПВК та мобілізованих.

Бої під Бахмутом

Голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти у Бахмуті Донецької області виснажені, зазнають величезних втрат і на них не зважають.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що Бахмут як місто більше не існує. За його словами певні райони відновленню не підлягають, а наступальний потенціал окупантів не вичерпується.

Водночас, за даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

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