За оцінкою начальника ГУР, військова ситуація там не катастрофічна.

Бахмут як місто більше не існує, певні райони відновленню не підлягають, а наступальний потенціал окупантів не вичерпується.

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час інформаційного телемарафону, росіяни там несуть величезні втрати.

"Військова ситуація там не катастрофічна. Якщо вас цікавить моє враження, там катастрофа з самим містом... На мою думку, він більше як місто не існує. Певні райони точно відновленню не підлягають. Окупанти абсолютно зруйнували, зробили непридатним для життя ціле місто", - сказав він.

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"Вони (окупанти - УНІАН) несуть там величезні втрати. В інтернеті ви, напевно, бачили багато роликів, поля трупів, коли труп на труп кладуть, як мішок з піском - це реальна правда", - розповів він.

Буднов наголосив, що наступальний потенціал окупантів не вичерпується.

"Так, він не може вичерпатися. Вони постійно закликають нових людей. Вони кидаються хвилями. Хвилі йдуть: скосили - інша, наступна і так далі... Мобілізаційний ресурс в Росії дуже значний. Вони можуть закликати людей ще дуже довго", - додав Буданов.

Ситуація під Бахмутом:

Російські окупанти вже кілька місяців не можуть захопити містечко Бахмут. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер".

За даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

30 грудня 2022 року у ЗСУ заявили, що під Бахмутом ворог несе великі втрати.

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