Рівень води у річці Інгулець у Кривому Розі Дніпропетровської області знизився вже на 40 сантиметрів - і падає далі.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне". - додав Резніченко.Відео дня
Як зазначив раніше начальник ВЦА Олександр Вілкул, ліквідація наслідків ударів РФ по критичній інфраструктуі Кривого Рогу тривала всю ніч. Аварійні служби були змушені зробити два підриви дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність.
Всього підтоплено 112 житлових будинків і дачних ділянок Інгулецького району.
За оновленою інформацією, Росія атакувала ввечері 14 вересня гідротехнічні споруди Кривого Рогу крилатими ракетами "Кинджал" та "Іскандер", одна з них влучила, зокрема, й у водогін 600 мм, там - велика аварія, зазначив Вілкул.
Через атаку РФ рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Відбулась евакуація мешканців кількох районів.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти, ймовірно, хотіли пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду.