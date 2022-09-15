Ліквідація наслідків ударів РФ по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу тривала всю ніч.

Рівень води у річці Інгулець у Кривому Розі Дніпропетровської області знизився вже на 40 сантиметрів - і падає далі.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне". - додав Резніченко. Відео дня

Як зазначив раніше начальник ВЦА Олександр Вілкул, ліквідація наслідків ударів РФ по критичній інфраструктуі Кривого Рогу тривала всю ніч. Аварійні служби були змушені зробити два підриви дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність.

Всього підтоплено 112 житлових будинків і дачних ділянок Інгулецького району.

За оновленою інформацією, Росія атакувала ввечері 14 вересня гідротехнічні споруди Кривого Рогу крилатими ракетами "Кинджал" та "Іскандер", одна з них влучила, зокрема, й у водогін 600 мм, там - велика аварія, зазначив Вілкул.

Через атаку РФ рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Відбулась евакуація мешканців кількох районів.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти, ймовірно, хотіли пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду.

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