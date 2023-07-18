Патрульні показали наслідки атаки окупантів по місту.

Вночі, під час масованого удару по Одесі, частини збитою ракети впали на приватний житловий будинок, та придавили пенсіонера у його ліжку.

Зокрема, прес-служба обласного управління патрульної поліції оприлюднила відео з бодікамер правоохоронців, які першими прибули на місце падіння уламків.

В управлінні нагадали, що під час ворожої атаки уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено портові об'єкти та кілька приватних домоволодінь, у одному з них поранення отримав літній чоловік.

"Патрульні, які першими прибули на місце події, побачили отвір у даху будинку. Зайшовши у приміщення, виявили громадянина, якого притиснуло залишком ракети та він не міг рухатись. Інспектори разом з жителями сусідніх будинків витягли чоловіка з-під уламків", - розповіли у прес-службі.

Поліцейські викликали на місце всі екстрені служби та до приїзду медиків контролювали стан здоров’я пенсіонера. Також інспектори огородили місце події та після прибуття екіпажу швидкої допомоги передали їм пораненого.

На відео зафіксовано, як правоохоронці разом з сусідами дідуся витягують його і-під завалів, потерпілий кричить від болю. Як виявилось, крім отриманих вночі поранень, у нього хвора рука, за яку його не можна було тягнути.

У будинку він був разом зі своєю дружиною - літня жінка ніяк не могла допомогти чоловіку, бо сама хвора та їй не вистачало сил. За словами сусідів, вночі вона змогла вийти на вулицю та кликала на допомогу.

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Вночі 18 липня ворог атакував Одещину та Миколаївщину понад двома десятками ударних дронів, а потім - випустив по місту шість ракет морського базування типу "Калібр".

Всі ракети та дрони знищені силами протиповітряної оборони. На жаль, уламки збитих ракет та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури і кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав 74-річний чоловік.

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