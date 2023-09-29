Секретар РНБО відкрив таємницю українській журналістці Наталії Мосейчук.

Україна розпочала роботу над стратегією деокупації українських територій від армії РФ. Її основні моменти зазначатимуться в документі, який планують представити президенту Зеленському на Ставці Верховного головнокомандувача

Відповідну "таємницю" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відкрив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"Можу відкрити невеличку таємницю - на одному із засідань Ставки Верховного головнокомандувача, яке нещодавно відбувалося, президент попросив мати розуміння, як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, і що для цього потрібно", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що особисто не є прихильником написання окремих стратегій для деокупації кожної окремої області та Криму. За його словами, це має бути загальна стратегія, в тому числі й для півострову.

Наразі над нею вже триває "велика робота". Данілов додав: "Це не простий такий документ і він буде спочатку, скоріш за все, розглядатиметься на Ставці Верховного головнокомандувача.

Данілов заявляв, що вбачає звільнення Криму військовим шляхом

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна буде повертати Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає.

5 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму, де йдеться про декомунізацію та новий районний поділ, а також про запровадження тимчасових тергромади для створення військових адміністрацій

У представництві президента в АРК зазначали, що головна мета закону - підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.

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