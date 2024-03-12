Відомо про декілька груп безпілотних літальних апаратів.

В ніч на вівторок, 12 березня, російська окупаційна армія вкотре атакує Україну ударними дронами-камікадзе.

Повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській та Волинській областях. Також сигнал про небезпеку лунає для жителів Донеччини та Харківщини.

О 01:17 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло про БПЛА з Вінниччини через Хмельницьку область західним курсом. Тим часом безпілотники у південно-західній частині Вінницької області заходили на Хмельниччину.

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Оновлено о 01:05: Інформація від Повітряних сил:

БПЛА у Кременецькому районі Тернопільської області, курс на Хмельниччину;

декілька груп дронів у Радивилівському районі Рівненської області, курс північний (північно-східний);

БПЛА у східній частині Тернопільської області, курсом на захід;

БПЛА у Теофіпольському районі Хмельницької області, курс західний.

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