Українська армія заявила, що планує контратаки, щоб відкинути російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області.
Як пише Bloomberg, вторгнення, що почалося два тижні тому, відкрило новий фронт і виснажило ресурси Києва. Але Москві не вдалося досягти своєї мети зі створення буферної зони протяжністю до 30 кілометрів на території України, заявив у п'ятницю представник Генерального штабу України Ігор Прохоренко.
"Ворога зупинено", - сказав він на брифінгу в Києві.
Росія накопичує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області, заявив Прохоренко. Там посилено оборону, і військові уникатимуть "прорахунків", які дозволили росіянам хлинути в Харківську область на початку цього місяця, сказав він.
Війна в Україні - ситуація на Харківщині
Через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон, щоб відкрити новий фронт у Харківській області, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. Про це заявив у четвер військовий командувач Олександр Сирський. Новий фронт Кремля змусив Київ кинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки Москва посилила наступ на сході.
DeepState, картографічний сервіс, підтримуваний у співпраці з Міністерством оборони України, з понеділка не виявив значного просування кремлівських військ у рамках Харківського наступу. Сирський повідомив, що російське військове командування направляє резерви для підтримки місцевого наступу, але безрезультатно.
Бойові дії в східному районі Донецька посилилися, оскільки Кремль набрав обертів, використовуючи свою перевагу над українськими запасами боєприпасів і живою силою. Сили Москви просунулися вперед поблизу стратегічно розташованого населеного пункту Часів Яр, який вони прагнуть захопити "за будь-яку ціну", сказав Сирський.