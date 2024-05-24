Окупанти не змогли досягти своєї мети зі створення буферної зони до 30 км.

Українська армія заявила, що планує контратаки, щоб відкинути російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області.

Як пише Bloomberg, вторгнення, що почалося два тижні тому, відкрило новий фронт і виснажило ресурси Києва. Але Москві не вдалося досягти своєї мети зі створення буферної зони протяжністю до 30 кілометрів на території України, заявив у п'ятницю представник Генерального штабу України Ігор Прохоренко.

"Ворога зупинено", - сказав він на брифінгу в Києві.

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Росія накопичує війська вздовж кордону в сусідній Сумській області, заявив Прохоренко. Там посилено оборону, і військові уникатимуть "прорахунків", які дозволили росіянам хлинути в Харківську область на початку цього місяця, сказав він.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон, щоб відкрити новий фронт у Харківській області, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. Про це заявив у четвер військовий командувач Олександр Сирський. Новий фронт Кремля змусив Київ кинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки Москва посилила наступ на сході.

DeepState, картографічний сервіс, підтримуваний у співпраці з Міністерством оборони України, з понеділка не виявив значного просування кремлівських військ у рамках Харківського наступу. Сирський повідомив, що російське військове командування направляє резерви для підтримки місцевого наступу, але безрезультатно.

Бойові дії в східному районі Донецька посилилися, оскільки Кремль набрав обертів, використовуючи свою перевагу над українськими запасами боєприпасів і живою силою. Сили Москви просунулися вперед поблизу стратегічно розташованого населеного пункту Часів Яр, який вони прагнуть захопити "за будь-яку ціну", сказав Сирський.

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