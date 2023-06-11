Громадян на тимчасово окупованих територіях закликають подбати про власну безпеку у святкові для росіян дні 11 та 12 червня. Відповідний ролик шириться мережею.

Українців попередили про можливість провокацій 11 та 12 червня - у святкові дні для Росії, коли ворог відзначає день своєї "державності".

Рух "Жовта стрічка" звернувся до громадян на тимчасово окупованих територіях з проханнями додатково подбати про безпеку та за можливості не виходити у ці дні з дому.

Закликають, ігнорувати всі "святкові" заходи росіян, оскільки, вони можуть стати пасткою для українців.

"11 та 12 червня росіяни будуть проводити так звані святкові заходи до дня РФ, існує велика загроза, що вони хочуть використати звичайних громадян в якості "живого щита", бо вони бояться контрнаступу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 11 червня в Росії святкують День прийняття Декларації про державний суверенітет Росії, який був заснований у 1992 році та офіційно став святом у 1994 році.

Угорщина готує з РФ спільну провокацію

Нагадаємо, що раніше українців попередили про нову провокацію, яку може готувати РФ спільно з Угорщиною. Йдеться про спеціальну конференцію з українськими військовополоненими, які будуть позитивно висловлюватися про РФ, критикувати владу України та відзначати роль РПЦ в питанні їхнього виїзду на територію Угорщини.

За даними РБК-Україна, Кремль дозволив полоненим виїхати лише за умови, що вони обливатимуть брудом Україну.

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