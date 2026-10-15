Україні потрібно підвищити ліміт швидкості роботи Starlink до 450 км/год,- ЗМІ

Контракт на послугу діє до квітня 2027 року, а платить за неї Німеччина.

Україні потрібно відновити необмежену швидкість роботи Starlink, а щонайменше - підвищити ліміт до 450 км/год, Про це повідомили джерела Радіо Свобода.

За даними джерел журналіста Алекса Рауфоглу, нинішнє обмеження у 160 км/год недостатнє для протидії реактивним дронам типу "Шахед". Контракт на послугу діє до квітня 2027 року, а платить за неї Німеччина.

Суспільне повідомило, що SpaceX продовжує зберігати обмеження швидкості роботи терміналів Starlink 161 км/год. Міністерство оборони продовжує комунікацію з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов сервісу і недопущення раптових обмежень.

Відео дня

"SpaceX продовжує зберігати обмеження швидкості 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчими. Проте, станом на зараз, фіксуємо, що на швидкості до 160 якість звʼязку покращилася. Міністерство оборони продовжує комунікацію з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов сервісу і недопущення раптових обмежень", - сказали у МОУ.

Що сталося з роботою Starlink в Україні

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються на "військовий пакет" послуг StarShield. Джерела в Міноборони підтвердили, що на різних засобах і в різних підрозділах зв'язок може зникати в роботі літальних апаратів на швидкості від 72 до приблизно 161 кілометра на годину.

Голова SpaceX Ілон Маск заявив, що не має стосунку до ухвалення рішень щодо обмеження роботи Starshield в Україні. Він наголосив, що Starshield і Starlink - це різні системи, які мають різних власників. За його словами, Starshield належать уряду США. А всі обмеження щодо їх використання встановлюють американські військові та, зрештою, президент США.

Вас також можуть зацікавити новини: