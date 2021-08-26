Зокрема, представники України закликали РФ виконувати домовленості лідерів держав "нормандського формату", досягнуті у грудні 2019 року у Парижі.

Українська делегація на переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі висунула Російській Федерації ряд вимог.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у соціальній мережі Facebook за підсумками сьогоднішніх переговорів ТКГ.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник голови української делегації Олексій Резніков нагадав російській делегації про тристоронній характер роботи групи та зацитував Федерального канцлера ФРН Ангелу Меркель, яка під час прес-конференції у Києві зазначила, що стороною конфлікту з Україною є Російська Федерація.

У зв’язку з цим, українська делегація закликала російську сторону відповідально поставитися до виконання рішень, що були прийняті за участю російського керівництва та держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту у грудні 2019 року.

Так, у гуманітарній частині учасники переговорів від України закликали РФ "прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб та забезпечити розблокування роботи КПВВ з російської сторони".

У питаннях безпеки українська сторона закликала РФ "забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню".

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Також, представники України закликали РФ "забезпечити реалізацію комплексу заходів з розмінування раніше визначених дев’ятнадцяти ділянок на лінії розмежування, забезпечивши таким чином, безпечний доступ громадян та цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення".

Окремо українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

У політичній частині представники України привітали розблокування роботи політичної підгрупи та закликали російську сторону "зосередитися на відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав Нормандського формату".

Автор: Віталій Саєнко