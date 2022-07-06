За його словами, раніше військовослужбовці "плакали" над кожним снарядом.

Бійці Збройних сил України почали більш інтенсивно застосовувати зброю на фронті.

Про це розповів радник глави офісу президента України Олексій Арестович в бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, зараз на полі бою ще немає балансу, але вже відбулася зміна інтенсивності обстрілів на користь українських Збройних сил.

"Ми перестали "соромитися" особливо і почали застосовувати (озброєння - УНІАН) значно інтенсивніше, ніж місяць-два тому. Просто тупо не було боєприпасів, "плакали" над кожним снарядом", - пояснив Арестович.

Радник глави ОП розповів, що раніше російський дивізіон міг випустити за добу дві тисячі снарядів, а український - 100.

"Нещодавно Залужний (Головнокомандувач ЗСУ - УНІАН) назвав день, коли 45 тисяч снарядів було використано росіянами тільки в районі Ізюм-Попасна. Це 360 гармат, не менше... А наші тоді стріляли у відповідь тисячу-дві снарядів", - зазначив він.

Арестович зазначив, що зараз інтенсивно почали вибухати і горіти склади, командні пункти, місця збору особового складу та ремонтні бази в "глибині оборони противника".

"Також снаряди під'їхали, їх можна вже не економити", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: