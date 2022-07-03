В СтратКомі ЗСУ натякнули, що для цього використали зброю, отриману в рамках ленд-лізу.

На окупованій росіянами території Запорізької області підірвали залізничний міст.

Про це повідомили на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Між Мелітополем і Токмаком підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли поїзди зі зброєю. Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка..... Але це не точно", - зазначили в СтратКомі.

Там також натякнули, що для цього використали зброю, отриману в рамках ленд-лізу.

"Тримайте привіт від дядичка "Ленд Ліза", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у "Спротиві" (сайт, створений Силами спеціальних операцій України), "невідомі герої підірвали залізничний міст".

"Не важко здогадатися, що саме цією гілкою окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт. Проте тепер через "технічні причини" підмога може не надійти", - зазначили там.

Як писав УНІАН, 2 липня між Якимівкою та Мелітополем завдяки партизанам зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами. У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.

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