В районі Донецька було поранено та знищено до 10 окупантів.

Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями,повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

"Станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями", - зазначили у Генштабі.

Також зауважується, що в районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів.

Відео дня

Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три - пошкоджено.

Втрати Росії у війні з Україною - актуальне

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня стало відомо, що у лікарнях в окупованому Луганську збільшилася кількість поранених російських загарбників.

19 грудня до облаштованого під військовий шпиталь хірургічного відділення районної лікарні у Старобільську привезли близько 100 поранених російських окупантів.

29 грудня у Генштабі заявили, що в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК "Вагнер".

Вас також можуть зацікавити новини: