За день окупанти вже тричі порушили режим "тиші".

На Донбасі окупанти з початку доби тричі порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

Читайте такожОкупанти з безпілотника вдарили по КПВВ: українського бійця врятував випадок (фото, відео)Зазначається, що завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі підрозділів ОС залишилися незмінними. Вони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, в січні Російська Федерація приховано завезла на окуповану частину Донбасу пальне та озброєння. Зокрема, йдеться про танки та броньовані машини, самохідні артилерійські установки й боєприпаси.

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