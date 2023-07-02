Зазначається, що діють обмеження щодо подорожей.

Міністерство оборони України опублікувало ролик з натяком для "небажаних гостей" у тимчасово окупованому Криму.

Відео з'явилося у Twitter Міністерства. Ролик демонструє, як звичний курортний відпочинок в українському Криму може отримати несподіване продовження.

"Увага небажаним гостям! Цього літа діють попередження щодо подорожей", - йдеться у описі.

Звільнення Криму

На тлі контрнаступу у публічному просторі все більше розмов про звільненням Криму. Очільник української розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що наші військові зайдуть до Криму навесні 2023 року.

Втім, міністр оборони Британії Бен Воллес вірить в те, що Збройні Сили України цілком здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця року. Раніше президент Зеленський заявляв, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: