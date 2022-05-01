Над Одесою працював безпілотник-розвідник.

Близько 9:40 в неділю, 1 травня, в соцмережах з'явилися повідомлення про те. що в Одесі чути вибух.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону повідомив, що, за попередньою інформацією, в Одесі працює ППО. Згодом ця інформація підтвердилася.

"Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав Братчук в Facebook.

Мерія з посиланням на інформацію ОК "Південь" також сповістила, що над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник.

"Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротньо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 30 квітня, в Одесі в результаті ракетної атаки була пошкоджена злітно-посадкова смуга аеропорту. Її подальше використання неможливе.

Ракетний удар по Одеському аеропорту був нанесений з території окупованого Криму.

Також нагадаємо, що в Одесі посилюють комендантську годину через можливі провокації в місті: вона триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: