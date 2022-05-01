Близько 9:40 в неділю, 1 травня, в соцмережах з'явилися повідомлення про те. що в Одесі чути вибух.
Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону повідомив, що, за попередньою інформацією, в Одесі працює ППО. Згодом ця інформація підтвердилася.
"Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав Братчук в Facebook.
Мерія з посиланням на інформацію ОК "Південь" також сповістила, що над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник.
"Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротньо", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 30 квітня, в Одесі в результаті ракетної атаки була пошкоджена злітно-посадкова смуга аеропорту. Її подальше використання неможливе.
Ракетний удар по Одеському аеропорту був нанесений з території окупованого Криму.
Також нагадаємо, що в Одесі посилюють комендантську годину через можливі провокації в місті: вона триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.