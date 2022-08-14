В регіоні триває контрдиверсійна робота.

Ворог намагається активізувати повітряну розвідку на Одещині. Ніч у регіоні минула без обстрілв.

Про це повідомив в Telegram-каналі спікер начальника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч в місті та області без обстрілів. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку", - зазначив він.

За його даними, наразі триває контрдиверсійна робота. Правоохоронці та військові шукають ймовірних зрадників. З затриманими колаборантами та підозрюваними в диверсійній діяльності проводяться оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт спрогнозував подальші кроки окупантів у Херсоні та околицях. Машовець каже, що утримання правобережного плацдарму - питання не військове, а політичне.

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