Ракету було збито близько 10:00.

Над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили ракету типу "Калібр". РФ випустила її з підводного човна у Чорному морі.

Про це у Facebook повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Так, окупанти хотіли вдарити по Одещині ракетою вранці, 8 серпня. Проте сили ППО вчасно зреагували та захистили українців від "прильоту".

"8 серпня, близько 10:00, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться у повідомлені.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ще одну ракету сьогодні збили поблизу Умані. Її уламки пошкодили будівлю, двоє людей отримали поранення.

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