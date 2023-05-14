Сюрпризів для окупантів стає все більше, а "історичний момент" для України - все ближче.

Командир штурмової бригади "Сталевий кордон" (одна з 8-ми бригад "Гвардії наступу") Валерій Падитель заявив, що російські війська відступають біля Бахмута і це наближає історичний момент для України.

Про це він сказав у короткому відео, поширеному сьогодні у Telegram.

"Під Бахмутом у орків "атріцатєльноє наступлєніє"… Сюрпризів для ворога все більше стає, а історичний момент для нас наближається", - зазначив Падитель.

Битва за Бахмут

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, українські війська просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута. Вона відмовилася розкрити подробиці, повідомивши лише, що українські захисники знищують ворога і вже чимало взяли в полон.

Сьогодні, 14 травня, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні повідомив, що українські сили досягли нових територіальних успіхів у ході контратак в районі Бахмута. Аналізуючи повідомлення, які надходять з обох сторін, експерти дійшли висновку, що ЗСУ мають успіхи біля села Курдюмівка (14 км на південний захід від Бахмута), де окупантів відтіснили на східний берег каналу Сіверський Донець - Донбас. Також українці просунулися в бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

За оцінкою ISW станом на 13 травня, в ході недавніх контратак українські сили звільнили 16,85 квадратних кілометрів в районі Бахмута.

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