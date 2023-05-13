Українські війська просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута, поділилась у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона наголосила, що в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно: "По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються".
Конкретні цифри Маляр називати відмовилась, бо ідуть активні бойові дії.
За її словами, українські захисники знищують ворога та вже чимало взяли у полон.
Натомість в самому місті ситуація складніша.
"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - наголосила Маляр.
Бої за Бахмут - головне
На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Також РФ намагалась наступати в напрямку населених пунктів Богданівка і Біла Гора, але безуспішно. Поряд з веденням позиційної оборони українські захисники ведуть активні наступальні дії.
За словами представника Східного угрупування ЗСУ Череватого, ЗСУ просунулися ще до 2 км протягом доби. Тоді як вчора ввечері, 12 травня, Пригожин заявляв про втрату 5 км.
Водночас, за даними Інституту вивчення війни, "вагнерівці" захопили 220 м території в самому Бахмуті і атакують три основні укріпрайони в північно-західному секторі міста.