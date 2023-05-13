Конкретні цифри Маляр називати відмовилась, бо ідуть активні бойові дії.

Українські війська просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута, поділилась у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно: "По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються".

Конкретні цифри Маляр називати відмовилась, бо ідуть активні бойові дії.

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За її словами, українські захисники знищують ворога та вже чимало взяли у полон.

Натомість в самому місті ситуація складніша.

"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - наголосила Маляр.

Бої за Бахмут - головне

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Також РФ намагалась наступати в напрямку населених пунктів Богданівка і Біла Гора, але безуспішно. Поряд з веденням позиційної оборони українські захисники ведуть активні наступальні дії.

За словами представника Східного угрупування ЗСУ Череватого, ЗСУ просунулися ще до 2 км протягом доби. Тоді як вчора ввечері, 12 травня, Пригожин заявляв про втрату 5 км.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, "вагнерівці" захопили 220 м території в самому Бахмуті і атакують три основні укріпрайони в північно-західному секторі міста.

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