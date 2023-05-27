Одна з умов публічно озвучена вперше, а інша - суперечить заявам диктатора Володимира Путіна.

У Міністерстві закордонних справ Росії видали "вимоги" для завершення війни в Україні.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, заявою з так званими "вимогами" відзначився заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.

Російський дипломат заявив, що "конфлікт" буде врегульовано, якщо Україна відмовиться від вступу в ЄС та визнає російську мову державною.

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"Врегулювання можливе лише за умови припинення бойових дій ЗСУ та поставок західного озброєння. Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого у декларації про її державний суверенітет 1990 року", - заявив Галузін.

Також Україна має визнати "нові територіальні реалії".

Нагадаємо, що раніше диктатор Володимир Путін стверджував, що Москва нібито не проти членства України в ЄС, а вимоги щодо визнання російської мови державною раніше не озвучувалися.

Завершення війни: позиція України

Попри те, що Росія вже не вперше придумує "умови" для завершення війни, Україна свою позицію сформувала чітко. Зокрема, нещодавно її озвучив очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, війна в Україні завершиться поверненням до кордонів 1991 року, і це завдання є цілком досяжним.

Тим часом, 97%українців вірять у перемогу у війні, яку розв'язала Російська Федерація. Згідно з результатами соцопитування, 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

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