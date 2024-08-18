У двох містах Донецької області комендантська година триватиме з 15 до 11 години.

Посилено комендантську годину в Мирнограді та Селидовому Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в Telegram. Він зазначив, що підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00. При цьому зазначив, що нові правила почнуть діяти вже завтра, 19 серпня. На сьогодні комендантська година в цих двох населених пунктах триває з 17.00 до 9.00 години.

"Закликаю всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку", - написав чиновник.

Відео дня

Важливі новини України - зараз це варто знати

Як відомо, раніше, 9 серпня, Вадим Філашкін підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. Ним передбачалося, що з 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Тоді передбачалося, що залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години: населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, - з 21:00 до 05:00; у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, - з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година була встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по Мирнограду на Донеччині. Станом на 20:00 17 серпня було відомо про одну загиблу людину внаслідок російської атаки. Ще четверо осіб дістали поранень. Росіяни знищили недобудовану 9-поверхівку, пошкодили 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці.

Сьогодні, 18 серпня, російські окупанти обстріляли Мирноград з артилерії - поцілили у приватний будинок. Загинула жінка, 1941-го року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: