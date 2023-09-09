Внаслідок підриву авто один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

Українському підпіллю у Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Центр національного спротиву, партизани підірвали автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час так званих, псевдовиборів, влаштованих Росією на тимчасово окупованих територіях.

"Внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення", - зазначають у ЦНС.

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Там також нагадують, що окупанти готуються до проведення мобілізації на ТОТ півдня й вже створили мережу військкоматів на захоплених землях, але у них немає даних про громадян.

"Відтак ворог використовує "вибори", аби оновити інформацію про чоловіче населення регіону", - наголошують у ЦНС.

Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України

Окупанти планують провести на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України так звані "вибори". Таким чином росіяни хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах на у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Водночас мешканці регіонів не бажають брати участь у таких виборах, тому окупанти змушують українців "голосувати" на дому через низьку явку.

Також раніше повідомлялося про потужні вибухи на "виборчій дільниці" у Бердянську.

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