В окупованому Енергодарі вже є аналог російського "загону Путіна".

З наближенням запланованих на Росії на березень місяць псевдовиборів президента пенсіонерів на окупованих територіях залучатимуть за пайок до агітацію за диктатора Росії Володимира Путіна.

"Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів. За зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації", - йдеться в повідомленні Центра національного спротиву.

В ЦНС зазначають, що перший такий осередок з назвою "совет ветеранов" окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

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"Першочергово вони будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні", - сказано в повідомленні.

За участь у таких "пропагандистських гуртках", пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

В ЦНС зазначають, що таким чином Кремль намагається мобілізувати покоління, яке найбільше ностальгує за СРСР.

"Саме вони будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з Кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

В ЦНС наголошують, що виправдовування окупації України є злочином, який передбачає кримінальну відповідальність.Тому закликають повідомляти про таких пропагандистів у Спротив.Бот.

Репресії на тимчасово окупованих територіях - останні новини

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська пропаганда на тимчасово окупованих територіяї, враховуючи вибори президента Путіна у березні цього року в Росії, основні зусилля спрямовує на створенні повного інформаційного вакууму для місцевого населення. Вони вкрали можливість вільного доступу до всесвітньої мережі інтернет, доступу до всіх відомих соціальних мереж, до телебачення та радіомовлення.

За його словами, якщо мешканці тимчасово окупованого Мелітополя через VPN, використовуючи соціальні мережі або месенджери, читають українські або міжнародні новини, то ворог сьогодні найчастіше може це бачити. До таких людей приходять "у гості", перевіряють телефон. Щонайменше їх забирають в комендатуру для того, щоб провести профілактичну бесіду. Щонайбільше - забирають в полон, де вже перебувають тисячі наших мешканців.

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