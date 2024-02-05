На думку експертів, рішення про не допуск Надєждіна на вибори фактично прийнято - 15% браку в підписах на практиці оскаржити неможливо.

На вибори президента країни-агресора, які заплановані на березень 2024 року, ймовірно, не пустять екс-депутата Держдуми РФ Бориса Надєждіна - "єдиного антивоєнного кандидата".

Про це повідомив сам Надєждін, пославшись на рішення робочої групи ЦВК. За його словами, ЦВК забракувала 15% підписів відповідні документи політик здав 31 січня.

"Ми плануємо відбивати підписи. Нам достатньо відбити приблизно 4500 підписів з 9209, визнаних недійсними. Якщо Центрвиборчком відмовить мені в реєстрації, я оскаржу рішення у Верховному суді", - заявив претендент в кандидати.

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Згідно з даними "Можемо пояснити", для того, щоб стати кандидатом (бути внесеним до виборчого бюлетеня) в президенти РФ, забракованими має бути не більше 5% (з 60 тисяч) підписів росіян, які підтримали ту чи іншу людину.

На думку експертів, рішення про не допуск Надєждіна на вибори фактично прийнято - 15% браку в підписах на практиці оскаржити неможливо.

"Сьогодні робоча групи ЦВК знайшла в підписах Бориса Надєждіна 15,348% браку. Це не остаточне рішення про відмову в реєстрації, 7 лютого відбудеться засідання ЦВК, на якому Надєждін має намір "відбити" забраковані підписи, а в разі відмови йти до суду", - зазначає ресурс.

За словами експертів, оскаржити таке рішення представників ЦВК практично неможливо. Мова про приблизно 6 тисяч підписів – для того, щоб їх запевнити необхідна колосальна робота. Здійснити її в умовах диктатури Кремля - малоймовірно.

На думку електорального юриста Євгена Порошина, заперечення можна представити на засіданні ЦВК, але це рідко дає ефект.

"Потім можна оскаржити відмову в реєстрації в суді - там шанси хоч і теж невеликі, але більше, ніж на засіданні ЦВК... Не пам'ятаю, якщо чесно, щоб комусь із кандидатів у президенти вдавалося таке оскаржити. В останні кілька президентських кампаній, здається, немає. Але в 2018-му і суперечок таких не було", - сказав Порошин.

За словами політолога Аббаса Галлямова, оголошення про 15% браку - вирок, тобто, рішення про не допуск прийнято. Він вважає, що такий (антивоєнний) кандидат за умови чесного підрахунку голосів може обігнати навіть чинного президента РФ Володимира Путіна. Тому Кремль не стане ризикувати появою Надєждіна у виборчих бюлетенях.

Відзначається, що для усунення Надєждіна з виборів раніше почалася відповідна підготовка – пропагандисти "мочили" екс-депутата Держдуми і натякали на низьку якість підписів.

Зокрема, Перший канал, "Росія-1", "Росія-24", НТВ та інші видали "новини" в одному і тому ж ключі. Крім "якості підписів" прокремлівські ЗМІ заявляли, що люди в чергах (щоб поставити підпис за Надєждіна), нібито "найнята масовка".

При цьому пропагандисти показали один і той же "сюжет" - співробітник ЦВК пояснює людині з команди Надєждіна, що підписні листи заповнені невірно. І всі канали подали "порушника", знятим з однієї точки, ймовірно, однією і тією ж камерою.

Надєждіна називали "кандидатом від українських нацистів", а також з'явилася інформація, що Кремль вже рекомендував ЦВК не допускати його на вибори.

Позиція Надєждіна - деталі

Як повідомляв УНІАН, Екс-депутат Держдуми РФ Борис Надєждін, якого називають "єдиним антивоєнним кандидатом" у президенти Росії, в інтерв'ю заявив, що чинного лідера країни Володимира Путін не можна віддати під трибунал через конституційні нюанси. При цьому він сказав, що росіяни, які вчинили ті чи інші страшні злочини, пов'язані з так званою СВО або до вторгнення в Україну, повинні постати перед судом РФ.

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