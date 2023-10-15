Окупанти звезли до Маріуполя понад 25 тисяч будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

У тимчасово окупованому Маріуполі з мігрантів, яких у місто завезли росіяни, утворено щонайменше два етнічних злочинних угруповання. Вони займаються торгівлею зброєю, наркотиками та іншою нелегальною діяльністью.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що йдеться про етнічних узбеків, які є вихідцями з Таджикистану.

Джерела ЦНС у місцевому підпіллі розповіли, що окупанти звезли до Маріуполя понад 25 тисяч будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

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"Таким чином ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів, та одночасно змінює демографічний склад міста. Мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, що займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

У Центрі національного спротиву раніше повідомляли, що російські окупанти планють переселити в Маріуполь Донецької області понад 300 тисяч росіян із депресивних регіонів країни-агресорки. Так загарбники хочуть втілити "план розвитку" міста, який передбачає і збільшення чисельності мешканців.

Тим часом у Маріуполі посилюються репресії. Окупанти бояться, що мешканці міста збирають інформацію про загарбників та передають Силам оборони України.

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