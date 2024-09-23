У неділю, 22 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали люди.

Ввечері голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі про руйнування та пожежу в місті. За його словами, постраждалим допомогають. Також на місці атаки працюють рятувальники.

"Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, дістали поранення п'ятеро людей. Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється", - додав він.

Поліція Запорізької області повідомляє про шість ударів (попередньо - КАБами) по території обласного центру та району в період з 22:19 до 23:04.

Російські боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури, також зайнялися припарковані автівки та отримали пошкодження довколишні житлові будинки. Поліцейські також пишуть про п'ятьох поранених, одну з них вони деблокували з пошкодженого будинку.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 01:20: Кількість постраждалих зросла до шістьох людей, їм надається медична допомога, повідомляє Федоров.

"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим. На двох локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою. Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності", - написав він.

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