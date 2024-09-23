Серед поранених 15-річний хлопець.

Зросла кількість поранених внаслідок підступного нічного удару РФ по Запоріжжю.

Як повідомив Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, 13 людей отримали поранення внаслідок російських атак: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець.

За даними поліції, загалом ворог завдав 6 ударів у період з 22:19 до 23:04 по Запоріжжю та району, для удару окупанти вперше використали КАБи.

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Фахівці ДСНС провели евакуацію жителів з пошкоджених будинків - в них постраждало скління та місцями деякі конструкції. Також горіли автомобілі, що були припарковані поруч.

Загалом Федоров зазначив, що російські війська здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках. Також 209 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Загалом 146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Удар по Запоріжжю - що відомо

У неділю, 22 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Увечері голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі про руйнування та пожежу в місті.

Станом на 01:00 Держслужбі з надзвичайних ситуацій було відомо про дев'ятьох травмованих, в тому числі про одну постраждалу дитину. Рятувальники евакуювали жителів пошкоджених багатоквартирних будинків, одну жінку деблокували з власної квартири.

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