Видання відзначає важливість дронів та засобів РЕБ у війні РФ проти України.

Захисні силові поля та невидимі щити, які раніше здавалися фантастикою, нині є реальністю на полі бою в Україні, пише Le Monde.

Видання називає такими "щитами" РЕБи, використання яких на фронті значно зросло паралельно зі збільшенням кількості застосування дронів.

"Українська армія відчайдушно потребує більше куполів, щоб захистити своїх солдатів і фронтову техніку. Кілька спеціалізованих українських виробників шукають технологічні, промислові та фінансові рішення для задоволення цього попиту", – зазначає Le Monde.

Журналісти відзначають, що засоби електронної боротьби стали особливо актуальними влітку минулого року, коли на фронті збільшилася кількість використання ударних дронів. Вони не дорогі, мають високу точність і можуть бити навіть у тилу.

"Як наслідок, пересуватися в межах 10-кілометрової смуги вздовж лінії зіткнення стало вкрай небезпечно. FPV-безпілотники працюють у зв'язці розвідувальними БПЛА, які постійно літають у тилу. Завдяки постійній присутності інфрачервоних датчиків, поле бою стало майже прозорим", – пише Le Monde.

У зв'язку із цим, на думку журналістів, ротація, евакуація та логістика на фронті стали значно складнішим процесом, ніж рік тому, коли головною на полі бою залишалася артилерія.

Українські командири, яких опитало видання зазначило, що російські безпілотники є основною причиною втрат у їхніх лавах.

Використання дронів на фронті: важливі новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що попри свою ефективність, українські безпілотники не компенсують зброю, яка необхідна Києву.

За інформацією від The Wall Street Journal, Сполучені штати передали Україні безпілотники власного виробництва, але вони виявилися недієздатними в сучасних умовах.

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