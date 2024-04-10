Він заявив, що Путін знищить усе, якщо українці не матимуть ресурсів йому протистояти.

Україна досягла вражаючих успіхів у створенні та застосуванні безпілотників для боротьби з російськими окуапнтами. Втім, ці системи не здатні замінити зброю, яка дуже необхідна.

"Ми виробляємо багато безпілотників, але вони не є альтернативою будь-якій зброї", - сказав президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданням групи Axel Springer.

"Я думаю, що те, що ми збільшили виробництво, нам дуже допомагає. Але це не заміна протиповітряної оборони, це не заміна далекобійної зброї, ракет, далекобійної артилерії", - сказав Зеленський.

Роль БПЛА у війні

Безпілотники були визначальним аспектом війни в Україні, із смертоносними системами всіх форм і розмірів. Їх використовувалися для атак на суші, в небі та на морі. І Москва, і Київ доклали зусиль для збільшення внутрішнього виробництва безпілотників, які перешкоджали маневру, фактично позбавляючи обидві сторони можливості здійснювати таємні дії на полі бою.

Український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який був ключовою фігурою в зусиллях країни з розширення інновацій і виробництва дронів, раніше цього року заявив, що Київ планує виготовити понад 1 мільйон дронів у 2024 році. Асортимент систем є одним із ключових аспектів цієї ініціативи.

В останні місяці українська програма безпілотних літальних апаратів принесла їй певний вирішальний успіх. Інноваційний флот морських безпілотників знищив військові кораблі Чорноморському флоту Росії , що допомогло полегшити економічний тягар, відкривши ключові морські коридори.

Зрачного прориву на полі бою досягли й FPV-дрони, знищуючи дорогу бронетехніки, зокрема танки.

Як пише Business Insider, українська програма безпілотників не компенсує тієї зброї, яка дійсно потрібна країні, але якої немає в арсеналі. Українські посадовці, включно з Зеленським, неодноразово зазначали, що системи протиповітряної оборони є однією з найнагальніших потреб для захисту як військових, так і цивільних в українських містах від російських повітряних бомбардувань.

Виступаючи перед журналістами в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого тижня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закликав членів військового альянсу надати Києву нову протиповітряну оборону.

"Patriot треба зараз розгортати в Україні, щоб потім їх не довелося використовувати по всьому східному флангу НАТО", - сказав Зеленський у недільному зверненні.

Він сказав, що необхідна додаткова протиповітряна оборона навколо Харкова, який останніми тижнями став жертвою безперервних атак Росії .

Однак майбутнє американської безпекової допомоги Україні залишається незмінним, оскільки законодавці-республіканці продовжують блокувати військову допомогу на суму близько 60 мільярдів доларів. Західні експерти та офіційні особи попереджають, що Вашингтон продовжить озброювати Київ.

Для Зеленського така підтримка Заходу вкрай необхідна, оскільки він вірить, що Володимир Путін не зупинить наступ, поки українські міста не будуть повністю зруйновані.

"Якщо у нас не буде систем протиповітряної оборони та відповідної далекобійної зброї, яка б відповідала Путіну, він знищить нашу країну. Ось так буде виглядати ця війна: повне знищення, знищення прикордонних територій, міст, сіл і так далі. Він все знищить", – сказав український лідер журналістам.

Інші заяви Зеленського

Нещодавно Зеленський визнав, що без підтримки з боку США Україні буде важко не лише перемогти, а навіть встояти. Потім в інтерв’ю BILD він пояснив, що це означатиме.

"Він (Путін) все знищить. Він уб’є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", – сказав президент.

Також президент Зеленський розповів, що Україна розробила план нового контрнаступу. Він наголосив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.

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